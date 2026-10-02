Hoteleros de Riviera Maya llaman a revisar operación del aeropuerto de Tulum para recuperar vuelos

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TULUM.- El Aeropuerto Internacional de Tulum atraviesa un momento crítico ante la salida de aerolíneas y la incertidumbre sobre la continuidad de algunas operaciones, advirtió Toni Chaves Palomo, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya.

Entrevistado durante la 4ª Conferencia Global Gateway UE-Caribe sobre sargazo, el dirigente hotelero consideró necesario que el Gobierno Federal y las autoridades responsables de la terminal revisen el modelo bajo el cual funciona actualmente el aeropuerto, particularmente sus costos y las condiciones ofrecidas a las compañías aéreas.

Chaves Palomo recordó que la terminal comenzó operaciones con resultados favorables y atribuyó parte de ese desempeño inicial a las ventajas e incentivos otorgados para impulsar la llegada de aerolíneas y la apertura de nuevas rutas.

“Yo creo que deberíamos de cambiar un poco de visión, porque es un aeropuerto importante, es un aeropuerto que empezó muy bien con algunas ventajas que dio en su momento para potenciarlo y creo que deberían de analizar volver a ese tipo de ventajas para poder implementar vuelos y rutas”, expresó.

El presidente de los hoteleros de la Riviera Maya se refirió también a la información sobre la suspensión de operaciones de Volaris en Tulum, así como a las declaraciones de la gobernadora Mara Lezama respecto a que la aerolínea retomaría posteriormente sus vuelos.

Chaves Palomo señaló que todavía existe falta de claridad respecto de las decisiones de las compañías aéreas y confió en que pueda concretarse el regreso anunciado por la mandataria estatal.

“Oficialmente las aerolíneas no han dicho qué está pasando. Yo ayer estaba en esta reunión y lógicamente la noticia no es la que salió publicada de que Volaris no va a seguir. Ojalá lo que está diciendo la gobernadora sea cierto, porque ella no suele decir cosas que no se hagan”, manifestó.

El dirigente empresarial consideró que la reducción de operaciones de dos aerolíneas envía un mensaje negativo para Tulum, debido a la importancia de la conectividad aérea para la actividad turística de la Riviera Maya.

Ante esta situación, insistió en que la administración aeroportuaria debe revisar las condiciones bajo las cuales operan las compañías, incluidos los precios y diferentes cargas que enfrentan para mantener sus rutas.

“Lo que pasa es que el aeropuerto de Tulum tiene que analizar su operatividad, sus precios y sus cargas, porque empezó muy bien, con muchas ventajas. Creo que deberíamos volver a eso”, afirmó.

Para Chaves Palomo, recuperar condiciones similares a las ofrecidas durante la etapa inicial del aeropuerto podría contribuir a conservar las rutas existentes y generar incentivos para incorporar nuevas conexiones hacia Tulum.