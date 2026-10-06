Funcionaria defiende visita a zona arqueológica de Bacalar; asegura que pobladores le dieron permiso

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BACALAR.- Diana Xuluc, coordinadora de la Juventud en Bacalar, aseguró que ingresó acompañada por habitantes de Nuevo Jerusalén al sitio arqueológico que posteriormente apareció en un video difundido en sus redes sociales y sostuvo que durante el recorrido no realizaron actos de vandalismo ni intervinieron físicamente los vestigios.

La funcionaria respondió así a la controversia generada por la publicación, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmara que no había otorgado autorización para ingresar al lugar y anunciara el inicio de un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades.

En la publicación original, Xuluc presentó el recorrido como una visita a una pirámide maya ubicada en Nuevo Jerusalén y aseguró que había llegado al lugar con acompañamiento.

“¿Conoces la Pirámide Maya en #NuevoJerusalén? Es ¡Majestuosa! ♥️✨ Con respeto y permiso la conocimos junto a Efraín y Sofi ¡Gracias por guiarnos!”, escribió.

Posteriormente, ante los cuestionamientos generados en redes sociales, la funcionaria explicó que la visita tuvo una duración aproximada de 10 minutos y que permanecieron únicamente en el área que les fue mostrada.

También señaló que el recorrido se realizó en compañía de habitantes de la comunidad y que antes de publicar las imágenes consultaron con las personas que los acompañaron.

“Ingresamos acompañados y guiados por habitantes de la comunidad, con quienes previamente consultamos antes de publicar”, manifestó.

Xuluc sostuvo además que el sitio había sido explorado y grabado anteriormente por otras personas y mencionó antecedentes de saqueo que atribuyó a extranjeros. En su caso, aseguró que durante la visita no ocasionaron daños ni realizaron alguna intervención sobre los vestigios.

La coordinadora de la Juventud señaló que el objetivo de la publicación era mostrar la riqueza cultural existente en las comunidades de Bacalar, promover su valoración y generar mayor interés en la conservación del patrimonio.

Explicó también que algunos elementos de humor utilizados en el video correspondieron al formato empleado para captar la atención de los usuarios en redes sociales y no tuvieron, aseguró, la intención de faltar al respeto al sitio.

“Nosotros no vandalizamos ni intervenimos; buscamos conocer, valorar y promover su cuidado”, sostuvo.

La funcionaria manifestó su expectativa de que la difusión del lugar también permita dirigir la atención hacia las comunidades donde se encuentran estos vestigios y las necesidades que enfrentan sus habitantes.

Sin embargo, el acompañamiento de pobladores y la autorización que Xuluc afirma haber recibido de integrantes de la comunidad son distintos al permiso institucional requerido para acceder a un sitio arqueológico restringido.

El INAH ya informó que no otorgó autorización para el ingreso y anunció el inicio del procedimiento administrativo correspondiente en materia de protección del patrimonio arqueológico.

Será esa instancia federal la encargada de determinar las circunstancias en las que se realizó la visita, establecer si existió alguna afectación al sitio y definir, conforme a la legislación aplicable, si existen responsabilidades derivadas del ingreso.

La explicación ofrecida por Xuluc constituye su versión sobre las circunstancias de la visita, mientras el procedimiento del INAH deberá establecer si el acompañamiento de habitantes de Nuevo Jerusalén tenía alguna validez para permitir el acceso al sitio arqueológico.