José Luis Pech Várguez propone institucionalizar el Festival de Cultura del Caribe

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CHETUMAL.- El diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, presentó una iniciativa para institucionalizar el Festival de Cultura del Caribe en Quintana Roo, con el objetivo de garantizar su continuidad, asignarle presupuesto y extender sus actividades a las diferentes ciudades del estado.

La propuesta busca establecer una estructura permanente para la realización del encuentro cultural y otorgarle participación ciudadana, en lugar de mantenerlo sujeto únicamente a decisiones administrativas de cada periodo de gobierno.

Pech Várguez dio a conocer la iniciativa mediante sus redes sociales, donde sostuvo que Quintana Roo debe recuperar un festival acorde con su ubicación geográfica, historia e identidad cultural vinculada con los países de la región.

“Quintana Roo merece un Festival de Cultura del Caribe a la altura de lo que somos”, manifestó el legislador.

Explicó que uno de los propósitos de la iniciativa es convertir el festival en un proyecto con continuidad y recursos presupuestales, además de descentralizar sus actividades para que no permanezcan concentradas en una sola ciudad.

La propuesta plantea llevar eventos a distintas localidades de Quintana Roo y fortalecer la participación de la sociedad en su organización y desarrollo.

Pech Várguez consideró que el Festival de Cultura del Caribe también podría funcionar como una herramienta de promoción turística, al combinar las expresiones artísticas y tradicionales de Quintana Roo con las manifestaciones culturales de otras naciones caribeñas.

“Queremos que Quintana Roo vuelva a ser el epicentro cultural del Caribe; que nuestra música, nuestras tradiciones y nuestra identidad sean motivo de orgullo para quienes vivimos aquí y también una razón para que más visitantes quieran venir”, señaló.

La propuesta retoma un planteamiento que Pech Várguez había realizado anteriormente. En 2022, cuando contendió por la gubernatura de Quintana Roo, propuso establecer de manera permanente el Festival de Cultura del Caribe y utilizarlo como una alternativa para atraer visitantes, particularmente hacia Chetumal y el sur del estado.

En aquella ocasión planteó que Chetumal fuera la sede principal y que periódicamente las actividades estuvieran dedicadas a diferentes países de la región, con participación de artistas y expresiones culturales de esas naciones.

Ahora, desde el Congreso del Estado, el legislador busca que el festival cuente con un marco institucional que permita mantener su realización y financiamiento más allá de una administración determinada.

“El Caribe no solo se disfruta. También se celebra, se representa y se vive”, expresó Pech Várguez al presentar su propuesta.

La iniciativa deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente antes de que pueda determinarse su eventual aprobación y los mecanismos específicos mediante los cuales se organizaría, financiaría y desarrollaría el Festival de Cultura del Caribe.