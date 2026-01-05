Ganaderos del sur cuestionan viabilidad de centro de acopio de leche propuesto por la Sader

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La producción de leche de vaca en Quintana Roo, particularmente en la zona sur del estado, no es suficiente para sostener el centro de acopio lechero que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) prevé instalar este año, advirtió el presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR), Carlos Rodríguez.

El dirigente ganadero explicó que el sector enfrenta un escenario complejo tras años de abandono institucional y el cierre de las dos plantas procesadoras de leche que operaban en la región, lo que obligó a muchos productores a buscar alternativas para subsistir. Actualmente, la mayoría depende de la venta directa de leche a productores de queso, un mercado que se ha consolidado como su principal fuente de ingresos.

Rodríguez señaló que esta relación comercial brinda certeza económica a los ganaderos, ante la falta de subsidios y apoyos que permitan fortalecer la producción, la cual apenas alcanza entre cuatro mil y cinco mil litros diarios en todo el estado, volumen que consideró insuficiente para alimentar un centro de acopio formal.

“Es un proyecto que trae Liconsa y se ha hablado con los ganaderos de la zona, pero muchos productores están ‘casados’ con sus queseros. No es tan fácil dejar ese mercado. Primero tiene que haber más producción y luego ver si realmente conviene, porque hoy el precio que pagan los queseros es prácticamente el mismo que ofrecería Liconsa”, explicó.

Detalló que los fabricantes de queso pagan actualmente entre 11.50 y 12 pesos por litro, tarifa similar a la que se contempla para el centro de acopio, lo que reduce el atractivo económico del proyecto. Aclaró que la decisión de incorporarse o no será individual, pero insistió en que no existen incentivos claros para cambiar el esquema actual.

En ese sentido, consideró que sería más conveniente destinar mayores apoyos al campo y a los productores, en lugar de impulsar proyectos que, sin una base productiva sólida, corren el riesgo de fracasar. “No hay suficientes vacas lecheras ni relevo generacional; muchos jóvenes ya no quieren trabajar el campo y quienes siguen produciendo son personas mayores”, apuntó.

El líder de la UGR indicó que las pláticas se han realizado con productores de comunidades como Nicolás Bravo, Butrón, Zapata y Reforma, zonas cercanas al sitio donde se proyecta instalar el centro de acopio. Según la información disponible, la infraestructura se ubicaría en la antigua arrocera situada antes de la comunidad de Francisco Villa, en la Ribera del Río Hondo, donde ya se realizan trabajos de limpieza.

