García Harfuch se reúne con director del FBI en Washington

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WASHINGTON.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo este miércoles un encuentro en Washington con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, con el objetivo de ratificar y fortalecer la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

La reunión fue dada a conocer por el propio García Harfuch mediante una publicación en la red social X, donde explicó que acudió en representación del Gabinete de Seguridad, integrado por la SSPC, la Sedena, la Marina, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En su mensaje, el funcionario subrayó que la coordinación bilateral, sustentada en principios como la reciprocidad, el respeto a la soberanía y la corresponsabilidad, ha permitido obtener resultados concretos.

Indicó que, gracias al intercambio de información entre ambas naciones, autoridades mexicanas han logrado la detención de diversos objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, además de otros generadores de violencia que operan en el país.

García Harfuch añadió que estas acciones conjuntas continuarán, en línea con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en disminuir los niveles de violencia en territorio nacional.