Sheinbaum confirma invitación al rey Felipe VI para el Mundial

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que su gobierno extendió una invitación al rey de España, Felipe VI, para asistir al Mundial de futbol, aunque aclaró que la convocatoria se realizó de manera general a todos los países con los que el país mantiene relaciones diplomáticas.

La invitación fue dada a conocer previamente por la Casa Real española y se produce en un contexto marcado por recientes declaraciones del monarca, quien reconoció que durante la conquista de América existieron “muchos abusos”, un posicionamiento poco habitual que ha reavivado el debate histórico entre ambas naciones.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la encargada de enviar las invitaciones fue Gabriela Cuevas, representante del gobierno mexicano para la organización del Mundial, y precisó que la convocatoria fue dirigida a todos los países con vínculos con México.

“Se mandaron invitaciones a todas las naciones con las que tenemos relación, incluido el rey de España”, señaló.

La relación entre México y España ha atravesado momentos de tensión desde 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al gobierno español solicitando una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

Sheinbaum retomó esa postura al inicio de su administración y decidió no invitar a Felipe VI a su toma de posesión en 2024, lo que derivó en la ausencia de representantes españoles en la ceremonia.

Recientemente, el monarca español admitió públicamente que hubo excesos durante el periodo de la conquista, pese a que también mencionó la intención de protección hacia los pueblos indígenas por parte de la Corona en esa época.

Tras estas declaraciones, la mandataria mexicana consideró que se trata de un “gesto de acercamiento” por parte del rey, lo que podría contribuir a distender la relación bilateral.