García Harfuch se reúne con jefe de la DEA para reforzar lucha antidrogas

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WASHINGTON.- El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, informó que sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para abordar temas de cooperación bilateral en el combate al narcotráfico.

De acuerdo con un mensaje difundido por la propia agencia estadounidense, el encuentro se realizó durante una visita oficial en Washington D. C..

“Durante una visita con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el administrador Cole discutió la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la construcción de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”, señaló la Administración para el Control de Drogas en redes sociales.

Buscan fortalecer cooperación bilateral

Por su parte, García Harfuch informó en su cuenta de X que acudió a la reunión en representación del Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano.

El funcionario explicó que el diálogo con el titular de la DEA tuvo como objetivo reforzar la cooperación entre ambos países para combatir el narcotráfico y reducir la violencia.

“En Washington D. C. asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el director de la DEA, Terrance Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país y disminuir la violencia con detenciones relevantes”, escribió.

Coordinación en seguridad entre México y EU

La reunión forma parte de los esfuerzos de coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en temas como el combate a las organizaciones criminales, el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas.