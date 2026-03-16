Cuenta para apoyar a Cuba es de asociación civil, aclara Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la cuenta bancaria a la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llamó a realizar donaciones para apoyar a la población de Cuba no pertenece al gobierno, sino a una asociación civil.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el llamado a donar surge de una iniciativa ciudadana que busca recaudar recursos para apoyar al pueblo cubano ante la crisis que enfrenta la isla.

Cuenta fue abierta por una asociación civil

Sheinbaum detalló que la cuenta fue abierta en Banorte por la organización Humanidad con América Latina, cuyos integrantes solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la asociación pudiera operar como donataria para recibir aportaciones.

“Llaman a depositar en una cuenta de Banorte que ellos abrieron y que solicitaron a Hacienda que esta asociación civil pudiera ser donataria, para enviar apoyo a Cuba”, explicó la presidenta.

La mandataria subrayó que se trata de una iniciativa impulsada por ciudadanos, y no de un mecanismo promovido directamente por el gobierno federal.

Intelectuales respaldan iniciativa

Durante la conferencia, Sheinbaum mostró el desplegado en el que diversas personalidades respaldan la iniciativa de ayuda al pueblo cubano, entre ellas la escritora Laura Esquivel, la periodista Elena Poniatowska y el poeta Carlos Pellicer.

El mensaje difundido por López Obrador en redes sociales retomó el llamado de la asociación civil e invitó a realizar aportaciones para apoyar a la población cubana.

Cuarta reaparición de AMLO

La publicación también marcó la cuarta ocasión en que López Obrador reaparece públicamente desde que anunció su retiro de la vida política tras concluir su mandato en septiembre de 2024.

En su mensaje, el exmandatario pidió realizar donaciones destinadas a la compra de alimentos, medicinas y combustibles para apoyar al pueblo cubano.