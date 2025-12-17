García Luna apelará esta semana su sentencia por narcotráfico en EU

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón, apelará esta semana la sentencia de 38 años de prisión y una multa millonaria a la que fue condenado hace un año en una corte de Nueva York, Estados Unidos.

La apelación a la sentencia se presentaría a más tardar el próximo jueves 18 de diciembre, fecha límite para que la defensa del exfuncionario mexicano la presente, según información de tribunales de Estados Unidos.

El llamado “súper policía” en la administración de Calderón Hinojosa fue condenado el 16 de octubre de 2024 a más de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares por “ayudar durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios”, dictó el juez Brian Cogan.

Los cargos imputados fueron participación en una empresa delictiva; conspiración para poseer y distribuir cocaína; conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos; conspiración para la distribución internacional de cocaína; y falsedad en declaraciones.

Tras la audiencia de condena, la defensa de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, resaltó que en un balance general tras el juicio, la defensa consiguió que la sentencia no fuera de cadena perpetua y desde entonces anticipó que presentaría una apelación.

Fuente: El Sol de México