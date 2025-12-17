Suspende la FGR renta de vehículos para sus funcionarios hasta 2028

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) suspendió por segunda vez el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos que utilizarían funcionarios de esa institución en el periodo 2025-2028.

Los montos de los contratos van de 2 mil 480 a 3 mil 794 millones de pesos, lo que equivaldría a pagar más de un millón de pesos por unidad durante la vigencia del contrato.

Esta licitación se inició durante la gestión de Alejandro Gertz Manero y tiene como antecedente un supuesto intento de corrupción que derivó en el despido del ex contralor de la FGR Arturo Serrano Meneses y uno de sus colaboradores y en el inicio de indagatorias en su contra.

En el acuerdo de suspensión, la Unidad de Recursos Materiales tomó esta decisión “considerando que no se persigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de interés general” hasta que el Órgano Interno de Control “resuelva lo conducente”.

En el proceso de licitación participan la Oficialía Mayor, la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria, así como la Unidad de Recursos Materiales y la Administración Especializada de Adquisición de Bienes, de acuerdo con el expediente E-2025-00109641. El procedimiento de contratación está identificado como servicio de arrendamiento de vehículos sin opción a compra, y la operación se realizaría con cargo al ejercicio presupuestal 2025.

La convocatoria original para este proceso fue avalada el 23 de septiembre pasado y la contratación sería de “cobertura nacional, para las actividades sustantivas, operativas y administrativas de las y los servidores públicos adscritos a las áreas que integran la institución”.

En la lista de vehículos solicitados destacan 320 tipo sedán, 20 vehículos sedán híbridos, 368 camionetas pick-up 4 x 4 de doble cabina y doble tracción, 80 motocicletas de 249 centímetros cúbicos, 829 vehículos tipo sedán básicos, 643 camionetas pick-up 4 x 4 de doble cabina y dos puertas, para un total de 2 mil 522 unidades.

El concurso considera una erogación mínima de 2 mil 480 millones 166 mil 219.43 pesos y una máxima de 3 mil 794 millones 617 mil 280.35 pesos, incluido impuesto al valor agregado (IVA).

En agosto pasado, la FGR destituyó a Serrano Meneses, quien duró seis años en el encargo, el mismo tiempo que llevaba Gertz Manero.

El entonces titular del órgano interno de control –quien no tenía voto, pero sí voz en el comité de adquisiciones– fue despedido junto con Martín Javier Morales Ramírez, su secretario particular; José María Peña Domenech, secretario técnico; Carlos Enrique Rascón Irízar, titular del área de responsabilidades, y cinco funcionarios más.

Serrano Meneses y Rascón Irízar han comparecido en tres ocasiones (dos vía videoconferencia) ante un juez del Reclusorio Oriente para conocer un acusación penal por el delito de intento de cohecho, pues presuntamente solicitaron 6 millones de pesos por avalar la renta de vehículos.

Sin embargo, la audiencia en la que se darían a conocer los cargos no se ha llevado a cabo porque la FGR no había entregado hasta hace unas semanas el expediente completo y fueron los propios representantes del Ministerio Público quienes solicitaron que se difiriese la diligencia hasta enero, tras reconocer que no contaban con los documentos originales que permitirán conocer el contenido de varios dictámenes.

La FGR continuó con la licitación y tenía previsto dar a conocer el fallo este miércoles a las 17 horas; sin embargo, el 8 de diciembre, de acuerdo con el oficio FGR/OIC/UJCEP/0651/2025, se notificó a los interesados: “Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de aplicación supletoria al acuerdo A/OM/006/2025, por el que se emiten disposiciones en materia de recursos, materiales, servicios generales y contrataciones públicas de la FGR, se decreta la suspensión provisional de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste se deriven”.

