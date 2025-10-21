Gerardo Fernández Noroña solicitará licencia en Senado; niega que sea por escándalos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que solicitará licencia para separarse de su escaño y negó que su salida temporal responda a los escándalos que ha protagonizado.

“No es un asunto de berrinche o de presión. Nada, necesito hacerlo”, explicó Noroña.

“Empezaron a especular y el golpeteo, que por los escándalos. Me hacen los mandados con todas sus intrigas”, explicó el senador morenista durante la videocharla vespertina que ofrece todos los días en sus cuentas de redes sociales.

Adelantó que será hasta este martes cuando detalle las razones por las cuales se va del Senado de manera temporal; recordó que él estará cinco años más en el Senado. Además afirmó que su cargo será ocupado por su suplente, Dunia Ludlow Deloya.

“Van a seguir golpeando, de eso no se preocupen tampoco”, expresó ante un comentario de uno de sus seguidores que participan en su videocharla, quien le dijo que sus críticos lo van a extrañar.

En su último viaje a Francia, el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se peleó con ciudadanos, periodistas y opositores en redes sociales defendiendo su tour en clase premier al viejo continente.

De acuerdo con información oficial, se determinó que el costo total del viaje de Fernández Noroña ascendió a 157 mil 594 pesos. De esta cantidad, 91 mil 388 pesos fueron cubiertos con recursos públicos.

Fuente: Excélsior