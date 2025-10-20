Mara Lezama y Estefanía Mercado inauguran el Arco de Acceso Norte de Playa del Carmen, equipado con alta tecnología en seguridad

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal Estefanía Mercado inauguraron este lunes el Arco de Acceso Norte de Playa del Carmen, una obra emblemática que representa un nuevo símbolo de identidad y bienvenida a este destino turístico de clase mundial, además del fortalecimiento de la seguridad.

“Hoy inauguramos un proyecto que no solo mejora nuestra infraestructura urbana, sino que también refleja el orgullo de pertenecer a Playa del Carmen”, destacó la Alcaldesa sobre esta infraestructura en la que se invirtieron poco más de 40 millones de pesos en beneficio de más de 300 mil habitantes

El Arco de Acceso a la ciudad, ubicado a la altura del complejo Kanai, forma parte del eje de Transformación Urbana del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2027, que busca dignificar la entrada principal de la ciudad y consolidar la seguridad y modernización del municipio.

Está conectado a los sistemas de vigilancia C5 y C4 y equipado con cámaras ANPR, que utilizan la tecnología de Reconocimiento Automático de Matrículas (RAM) para leer las placas de vehículos mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), así como cámaras con tecnología RFID, para la identificación y registro de objetos a través de la transmisión de radiofrecuencias.

La estructura tiene 60 metros de largo y 13.15 metros de altura, con 136.23 toneladas de acero estructural y acabados en poliestireno de alta densidad tipo Piedra Maya, con detalles de Guerreros Mayas. Además, cuenta con 15 sistemas de iluminación distintos, programables mediante tecnología DMX de 512 canales, que permiten cambiar dinámicamente los colores de las luminarias.

“Esta obra es mucho más que una estructura: es una bienvenida simbólica, un reconocimiento a nuestras raíces y un reflejo del desarrollo ordenado y con visión de futuro que estamos construyendo juntas y juntos”, agregó Estefanía Mercado.

“Nuestro compromiso es claro: seguir transformando nuestra ciudad con obras que dignifican los espacios, impulsan el turismo y fortalecen el orgullo de pertenecer a esta tierra. Playa del Carmen crece, se renueva, pero nunca olvida sus orígenes. Este arco será el reflejo de esa historia compartida”, afirmó la Presidenta Municipal.

La gobernadora Mara Lezama, quien este mismo día encabezó en la ciudad la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, inauguró el domo en la escuela primaria “Artículo Tercero Constitucional” y entregó 189 constancias y matrículas a profesionales inmobiliarios, subrayó la importancia de obras que integran modernidad, desarrollo urbano y seguridad, fortaleciendo la identidad de Playa del Carmen y el bienestar de sus habitantes.

“Esto es muestra de lo que estamos logrando cuando los tres órdenes de gobierno trabajamos en equipo con honestidad, transparencia y compromiso con el pueblo. Este arco refleja el esfuerzo conjunto para que, a través del turismo, sigamos construyendo bienestar y prosperidad compartida”, indicó.

La Gobernadora felicitó a Playa del Carmen por esta obra que marca el inicio de una nueva etapa para el municipio.

Con esta acción, Playa del Carmen refuerza su posición como ciudad moderna y segura, al tiempo que se consolida la infraestructura urbana que refleja su crecimiento sostenible y ordenado, en beneficio de más de 304 mil habitantes.