Luisa María Alcalde deja Morena y se suma al gabinete de Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- Luisa María Alcalde aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para incorporarse al gabinete federal, por lo que dejará la dirigencia nacional de Morena y asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

A través de un video difundido en redes sociales, la exsecretaria de Gobernación expresó que es un honor continuar contribuyendo al proyecto de transformación desde esta nueva responsabilidad. Asimismo, señaló que concluye su etapa al frente del partido satisfecha por los resultados alcanzados durante un año y medio.

El relevo en la Consejería Jurídica se da luego de que Esthela Damián Peralta manifestara su intención de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, por lo que presentó su renuncia al cargo con efectos al 30 de abril.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum explicó que la invitación a Alcalde responde a su experiencia y trayectoria dentro de la administración pública federal, particularmente en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria subrayó que su gobierno no impulsa candidaturas y dejó claro que la decisión de Damián Peralta de competir en Guerrero es personal.

Por su parte, Esthela Damián afirmó que su salida del cargo obedece a su interés de participar en la vida política de su estado, al tiempo que reiteró su compromiso con la unidad del movimiento.

El movimiento implica ajustes tanto en el gabinete federal como en la dirigencia de Morena, en un contexto marcado por el inicio de definiciones políticas rumbo a los próximos procesos electorales.