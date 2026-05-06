No hay ruptura con EU, afirma Sheinbaum tras señalamientos por caso Sinaloa

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, pese a los señalamientos surgidos desde la fiscalía federal de Estados Unidos en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no existe una ofensiva del gobierno estadounidense contra México y aseguró que la relación bilateral se mantiene en un marco de cooperación.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que no hay indicios de un cambio en la relación con Washington y llamó a actuar con “cabeza fría”, además de exigir pruebas ante cualquier acusación.

En ese contexto, subrayó que la defensa de la soberanía nacional “no está en negociación” y advirtió que no se permitirá la operación en territorio mexicano de agentes extranjeros que no estén acreditados, al considerar que ello violaría la Constitución. “Nadie le va a decir al pueblo de México cómo nos gobernamos”, enfatizó.

Sheinbaum retomó el discurso emitido en la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, al evocar la resistencia encabezada por Benito Juárez durante la intervención francesa y la victoria del Ejército de Oriente, comandado por Ignacio Zaragoza, en 1862, como ejemplo de la defensa de la independencia nacional.

Sobre la relación con Estados Unidos, destacó como muestra de entendimiento el reciente acuerdo en materia de transporte aéreo, en el que —dijo— se reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dentro del esquema bilateral, junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Añadió que el gobierno estadounidense firmó recientemente un decreto que reconoce el trabajo de México en materia de propiedad intelectual, además de que continúan sin sobresaltos las negociaciones en temas agrícolas y comerciales.

La presidenta también resaltó un documento de seguridad emitido por Washington, en el que, según explicó, se reconoce de manera explícita el problema del consumo de drogas en Estados Unidos y el tráfico de armas hacia México, factores que consideró relevantes al compartir responsabilidades en el fenómeno de la violencia.

Si bien reconoció diferencias con la estrategia de seguridad estadounidense, especialmente en su enfoque extraterritorial, sostuvo que estos reconocimientos abren una nueva base para la cooperación bilateral. “Siempre hay que tener la cabeza fría”, reiteró.