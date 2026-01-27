Gobierno de Estefanía Mercado activa “Operativo Tormenta” en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Derivado de las lluvias registradas en el municipio a causa del Frente Frío número 30, el Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, activó de manera inmediata el “Operativo Tormenta”, por medio de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, con el objetivo de atender afectaciones y agilizar la recuperación en distintos puntos de la ciudad.

El titular de la dependencia, Darwin Covarrubias, informó que desde el inicio del evento meteorológico, con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se desplegaron brigadas operativas para atender reportes ciudadanos, realizar recorridos preventivos y salvaguardar la integridad de la población.

“La instrucción fue actuar de inmediato. Gracias a la coordinación interinstitucional y a la presencia permanente en territorio, logramos una atención oportuna y una rápida recuperación tras las lluvias”, señaló el funcionario.

Gracias a esta respuesta inmediata, reiteró, se logró restablecer en poco tiempo la movilidad y los servicios básicos, priorizando en todo momento la seguridad de peatones, automovilistas y familias que habitan en zonas susceptibles a encharcamientos.

Como parte de estas acciones, y en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se realizaron recorridos de supervisión y labores preventivas, entre ellas el reforzamiento de la limpieza de rejillas pluviales en distintos puntos de la ciudad, con el fin de prevenir acumulaciones de agua y reducir riesgos.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente de mantenimiento urbano y prevención de riesgos, orientada a garantizar el adecuado funcionamiento del sistema pluvial y a minimizar afectaciones a la infraestructura urbana y al patrimonio de las familias playenses.

Al respecto, la secretaria de Servicios Públicos, Julieta Martín, destacó la importancia de mantener acciones preventivas constantes ante las condiciones meteorológicas.

“La limpieza permanente de las rejillas pluviales permite un mejor flujo del agua y reduce riesgos para peatones, automovilistas y viviendas. Actuar de manera oportuna es clave para proteger a la ciudadanía”, expresó.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población para evitar tirar basura en calles y banquetas, ya que los residuos sólidos son la principal causa de obstrucción del sistema de drenaje pluvial.

El Gobierno de Playa del Carmen reafirma su compromiso con la prevención, la atención oportuna y el bienestar de la población, trabajando de manera coordinada y responsable para mantener una ciudad segura y funcional, especialmente ante condiciones climáticas adversas.