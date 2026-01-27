Mara Lezama conmemora el Día del Pescador con productores de cuatro municipios

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- A través del Programa Impulso a la Productividad de la Pesca y la Acuacultura de la SEDARPE, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó a productoras y productores de Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, apoyos, con inversión de más de 8 millones de pesos, para incrementar su productividad, como parte de la prosperidad compartida.

“Es una inversión histórica que es dinero del pueblo que regresa al pueblo y no a particulares, para ustedes, para fortalecer esta maravillosa actividad como es la pesca”, explicó la titular del Ejecutivo durante la ceremonia realizada en la Fuente del Pescador, en conmemoración del Día Mundial del Pescador.

Se entregaron motores ecológicos de cuatro tiempos, embarcaciones, remolques, equipos de seguridad, equipos GPS, neveras, que fortalecen el ingreso de las familias. “Hoy entregamos estos apoyos porque sabemos que cuando se destina un recurso a la pesca, a las cooperativas, a la agricultura, no es un gasto, siempre será una inversión, invertir en vida, en seguridad, en futuro”, precisó la Gobernadora.

La gobernadora Mara Lezama recordó que en esta administración se trabaja de forma diferente, combatiendo la corrupción para que el dinero alcance para más, para invertir en domos, escuelas, hospitales de la mano del gobierno federal para migrar a servicios de tercer nivel.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), Jorge Carlos Aguilar Osorio, expresó que en Quintana Roo se están haciendo esfuerzos para preservar las especies y hacer sostenible la actividad, respetando las tallas mínimas, evitando la captura de hembras con huevecillos, apostando a las prácticas responsables.

Hizo un reconocimiento a las 25 cooperativas que se tienen en la entidad, felicitando a sus integrantes en ocasión de su día.

El titular de la SEDARPE, Jorge Aguilar Osorio, subrayó que hacía más de 10 años que el sector pesquero no recibía un apoyo de esta magnitud, y que el programa busca otorgar insumos, herramientas, equipo de seguridad marítima, infraestructura y artes de pesca para mejorar la productividad y bienestar de las comunidades.