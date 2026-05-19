Mara Lezama inaugura el nuevo Portal Marítimo de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el nuevo Portal Marítimo de Chetumal, una obra de rehabilitación y modernización del muelle fiscal que busca fortalecer la identidad urbana, turística y recreativa de la capital del estado.

El espacio, considerado uno de los puntos más representativos y concurridos por habitantes de Chetumal, fue transformado con nueva infraestructura, iluminación arquitectónica y una plazoleta mirador frente al mar.

De acuerdo con Vagner Elbiorn Vega, director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, el proyecto incluye un arco monumental de más de siete metros de altura, una plaza mirador de 157 metros cuadrados y un corredor iluminado a lo largo de 260 metros del muelle.

El sistema incorpora iluminación LED programable sincronizada con música, diseñada para generar una experiencia visual interactiva para visitantes y usuarios del malecón.

Durante el evento inaugural se realizó la develación de la placa conmemorativa y el encendido oficial del sistema de iluminación.

Mara Lezama destacó que la obra representa una recuperación de la identidad costera de la capital y contribuirá a fortalecer la convivencia social, el turismo y la actividad económica en el sur del estado.

“Con el Portal Marítimo contribuimos a la proyección de Chetumal como una ciudad más activa, ordenada y atractiva”, expresó la mandataria.

La gobernadora añadió que el proyecto beneficiará a más de 233 mil habitantes de Othón P. Blanco y requirió una inversión cercana a los cuatro millones de pesos.

El Portal Marítimo también incorpora el mensaje “Bienvenidos” en distintos idiomas, incluyendo español, inglés, francés, italiano, chino, japonés, portugués, ruso, árabe, hebreo, hindú y maya, como parte de un enfoque de inclusión cultural y promoción turística.

Además, las autoridades consideran que esta intervención fortalecerá la ruta marítima entre Chetumal y San Pedro, incentivando un mayor flujo de visitantes hacia la región.