Gobierno de Estefanía Mercado brinda más de 150 atenciones prehospitalarias gratuitas cada semana

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado reafirmó el compromiso de su gobierno con una atención cercana, humana y oportuna para las familias playenses, fortaleciendo los servicios gratuitos de emergencia y atención prehospitalaria que se brindan las 24 horas del día en todo el municipio.

El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, informó que la dependencia brinda en promedio más de 150 atenciones semanales entre emergencias, traslados y servicios médicos prehospitalarios gratuitos.

Señaló que actualmente Protección Civil opera siete ambulancias, de un total de 10 unidades disponibles en el municipio, de las cuales tres son ambulancias de atención avanzada con doctor a bordo y equipo médico especializado para responder ante situaciones de mayor complejidad.

Asimismo, destacó que, a la par del crecimiento de Playa del Carmen y con el objetivo de fortalecer la atención cercana a la ciudadanía, se destinó una ambulancia para atención exclusiva en la alcaldía de Puerto Aventuras y otra para el fraccionamiento Villas del Sol, una necesidad constante de las y los habitantes.

Ambas ambulancias se encuentran ubicadas en las bases de bomberos de cada sector para garantizar una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier emergencia.

El funcionario reiteró que todas las ambulancias cuentan con personal paramédico capacitado, equipo médico especializado y que todos los servicios proporcionados por Protección Civil son completamente gratuitos, por lo que invitó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de cobro indebido por atención, traslados o insumos médicos, fortaleciendo así una atención cercana, transparente y humana para todas y todos.

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