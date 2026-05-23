Localizan a mujer que abandonó a recién nacido en Cancún

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CANCÚN.- La mujer señalada por abandonar a un recién nacido en Cancún fue localizada por autoridades estatales y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con información oficial, mediante labores de seguimiento realizadas a través del C5, elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), en coordinación con la Policía Ministerial, ubicaron y resguardaron a la mujer la tarde del viernes.

Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Cancún, donde recibió atención médica y psicológica. Según trascendió, la mujer declaró que el bebé era producto de una violación; no obstante, serán las autoridades ministeriales quienes definan si existe alguna responsabilidad penal.

El recién nacido fue encontrado el pasado 18 de mayo entre bolsas de basura en la supermanzana 107 de Cancún por un recolector de chatarra, quien alertó a los servicios de emergencia a través del 911.

El menor aún tenía el cordón umbilical al momento de ser localizado y fue trasladado de inmediato al hospital, donde permanece bajo atención médica y reportado con evolución favorable.