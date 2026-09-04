Gobierno de Estefanía Mercado consolida a Playa del Carmen como destino gastronómico, cultural y de emprendimiento

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la economía local, impulsar el consumo de productos hechos en Playa del Carmen y consolidar al municipio como destino de experiencias gastronómicas, culturales y de emprendimiento, el gobierno de la alcaldesa Estefanía Mercado presentó el calendario oficial de eventos que se desarrollarán durante los últimos meses de 2026.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández Flores, destacó que esta estrategia busca generar espacios de promoción para productores, restauranteros, artesanos y emprendedores locales, fortaleciendo la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía.

En conferencia de prensa, resaltó que el comité gastronómico trabajará de manera coordinada con las autoridades municipales, para impulsar la organización de las actividades y garantizar la participación del sector productivo.

El calendario contempla la realización de nueve eventos. La Semana Patria Gastronómica se llevará a cabo del 12 al 15 de septiembre en el Parque Fundadores; la Feria de la Semilla y el Maíz será el 29 de septiembre en el planetario Sayab; mientras que el Festival del Postre se desarrollará el 14 y 15 de octubre en la Plaza 28 de Julio.

Para noviembre se contempla una amplia agenda con el Foro Peninsular de Artesanías y Cultura Maya, del 11 al 15 de noviembre, con sede por confirmar y el Mercadito Navideño, del 14 al 30 de noviembre en la Explanada del Palacio Nuevo.

Asimismo, el Jazz Fest Playa del Carmen se realizará del 25 de noviembre al 12 de diciembre, con activaciones en la Quinta Avenida y la participación de talento local. La Feria del Cacao y Chocolate tendrá lugar del 12 al 31 de diciembre en el Parque Fundadores, destacando el origen mexicano del cacao y la participación de productores regionales. Finalmente, se anunció el Playa Fest 2027, como el evento de cierre para recibir el Año Nuevo en el destino.

Las autoridades municipales proyectaron que estas acciones generarán una derrama económica estimada superior a los 10 millones de pesos, considerando aproximadamente 7 millones de pesos en ventas directas y 3 millones de pesos en ventas indirectas.

Además, más de 500 emprendedores y expositores locales podrán participar en estas iniciativas mediante las convocatorias abiertas, con el propósito de fomentar la formalidad, ampliar sus mercados y fortalecer sus negocios.

Las personas interesadas podrán consultar requisitos, fechas de registro y bases de participación a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal, desde este jueves ya están abiertas las convocatorias respectivas para cada evento.

Con esta estrategia conjunta entre el gobierno municipal, el sector empresarial y los emprendedores locales, Playa del Carmen busca consolidarse como un destino donde la gastronomía, la cultura y el talento regional sean motores de desarrollo económico y bienestar para la comunidad.

La presentación ante los medios de comunicación fue encabezada por Estefanía Hernández, acompañada por la anfitriona del encuentro, Mónica Tello, así como representantes del sector empresarial y comercial, entre ellos Roberto Reta, David Fernández, Javier Martínez e Irving Mayet, de la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Turismo Municipal.