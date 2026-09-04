Playa Delfines encabeza afectaciones por sargazo en Cancún; acumulan 27 mil toneladas

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CANCÚN.- Playa Delfines concentró las mayores afectaciones por sargazo en Cancún durante las vacaciones de verano, en una temporada en la que Benito Juárez acumula más de 27 mil toneladas de la macroalga recolectadas desde enero.

Arturo Quintero Díaz, encargado de despacho de la Dirección de Servicios Públicos de Benito Juárez, informó que agosto se ubicó entre los meses con mayor presencia de sargazo en las costas del municipio durante este año.

De acuerdo con el funcionario, el volumen acumulado en lo que va de 2026 se aproxima al doble de todo el sargazo que llegó a las playas de Benito Juárez durante el año pasado.

Detalló que tan sólo en junio fueron retiradas alrededor de 3 mil 600 toneladas, mientras que en julio la cifra se aproximó a las 6 mil toneladas y durante agosto alcanzó unas 5 mil 700.

En cuanto a los puntos con mayores afectaciones durante el periodo vacacional, Quintero Díaz señaló que Playa Delfines encabezó la lista, seguida de Coral y Chac Mool.

Aseguró que hasta el momento las labores de limpieza se mantienen bajo control mediante la coordinación entre Servicios Públicos y la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Sin embargo, advirtió que todavía no existe certeza de que durante septiembre disminuyan los recales en las costas de Cancún, por lo que las autoridades municipales mantendrán desplegado al personal para responder ante posibles arribos masivos.

“Hasta el momento no nos han informado nada por parte de Zofemat acerca del descenso de recales. Sin embargo, estamos atentos y estamos esperando a cualquier recale que se llegase a presentar”, declaró.

Quintero Díaz explicó que, en caso de registrarse una llegada que supere la capacidad de las cuadrillas, solicitarán al secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, el envío de más trabajadores para reforzar las labores.

Actualmente, alrededor de 250 personas participan en el operativo desplegado en las playas de Benito Juárez, tanto en la recolección de sargazo como en tareas de información a los visitantes.