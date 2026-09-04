INE desecha denuncia contra Mario Delgado por video de la Beca Rita Cetina

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó una denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC) contra el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por un video sobre la entrega de la Beca Rita Cetina en el que se señalaba que los beneficiarios recibirían “2,500 pesos que les manda la Presidenta”.

La resolución determinó que no existen elementos para iniciar un procedimiento sancionador por presunto uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, propaganda gubernamental irregular o vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad.

Movimiento Ciudadano presentó la queja el pasado 10 de agosto por un reel difundido el 3 del mismo mes de manera conjunta en las cuentas de Instagram de Delgado y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el video se informaba sobre el inicio de la entrega de apoyos económicos de la Beca Rita Cetina y se utilizaba la frase “2,500 pesos que les manda la Presidenta”, referencia que MC consideró susceptible de constituir promoción personalizada de la titular del Ejecutivo federal.

Tras recibir la denuncia, el INE abrió un cuaderno de antecedentes y solicitó a la Oficialía Electoral certificar el contenido de la publicación.

La autoridad electoral concluyó que el material tenía carácter institucional e informativo, pues estaba relacionado con el inicio de un programa social federal y no contenía llamados al voto, referencias a candidaturas o partidos políticos ni solicitudes de respaldo electoral.

El INE consideró además que la publicación no tuvo incidencia en alguna contienda, debido a que al momento de su difusión no se encontraba en curso un proceso electoral federal o local.

Respecto a la mención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el instituto determinó que el video no exaltaba sus cualidades, trayectoria o logros personales con una finalidad política, por lo que no encontró elementos para considerar vulnerada la equidad electoral.

La autoridad tampoco encontró indicios suficientes para acreditar un uso indebido de recursos públicos derivado de la publicación.

Con estos argumentos, el INE desechó la queja y determinó no iniciar un procedimiento sancionador contra Mario Delgado por el contenido difundido en las redes sociales de la SEP y del propio funcionario.