Luisa María Alcalde se lanza contra Ricardo Anaya por caso Bermúdez Requena

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, arremetió este sábado contra el líder de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, luego de que el legislador se pronunciara sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’.

“A Ricardo Anaya le queda el dicho: ”el burro hablando de orejas”. No entiende o no quiere entender que, gracias a un gobierno de Morena, Bermúdez finalmente fue detenido. En nuestro Movimiento no hay espacio para la complicidad ni la impunidad.“, expresó Alcalde Luján en su cuenta de X.

La líder morenista se refirió a Anaya Cortés como un “prófugo de la justicia con fuero” y lo señaló de estar involucrado en casos de corrupción en Querétaro y en el escándalo de Odebrecht, por el cual acusan al panista de recibir sobornos millonarios.

“No por nada huyó del país 6 años y regresó solo cuando se vio cobijado por el fuero. Nadie le cree a Ricardo, el senador más corrupto de la historia”, sostuvo la presidenta nacional de Morena.

Horas antes, Anaya Cortés publicó un comunicado con la postura de Acción Nacional ante la captura de Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López (hoy coordinador de los senadores de Morena).

En dicho documento el partido blanquiazul exige al Gobierno Federal “ir hasta las últimas consecuencias y garantizar cero encubrimiento” en el caso de Bermúdez mediante una investigación imparcial, transparente y con medidas de protección a testigos y “sanciones ejemplares”.

“La ciudadanía merece una explicación completa: ¿quiénes sabían?, ¿quiénes lo permitieron?, ¿quiénes se beneficiaron? La justicia no puede detenerse en un solo nombre ni usarse para simular. La verdad debe llegar hasta las últimas consecuencias”, se lee en el escrito firmado por el CEN del PAN y sus grupos parlamentarios en el Congreso.

Quien tampoco se quedó callado fue el senador morenista Adán Augusto López, quien en un comunicado, afirmó que está dispuesto a comparecer tras la detención de Hernán Bermúdez en Paraguay.

El exgobernador de Tabasco afirmó que fue él mismo quien solicitó que se investigara “a fondo” el caso, pese a que anteriormente negó haber tenido “algún indicio o alguna sospecha” de los vínculos criminales de Bermúdez Requena.

Bermúdez Requena, alias ‘Comandante H’ o ‘El Abuelo’, fue detenido el viernes en Paraguay en una operación coordinada entre ambos países y se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco.

El detenido, quien estaba prófugo en Paraguay, es uno de los presuntos líderes de ‘La Barredora’, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero. El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario.

Fuente: El Financiero