Gobierno de Estefanía Mercado convierte a Playa del Carmen en epicentro del teatro

PLAYA DEL CARMEN.- Con 10 obras, 2 cursos y una exposición en la Galería de Arte, Playa del Carmen será el epicentro del teatro del 20 al 29 de marzo, gracias al respaldo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, indicó el director general del Instituto de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez Cuéllar.

En este sentido, dio a conocer que todo se encuentra listo para el II Festival Internacional de Teatro (FIC), cuyos eventos serán totalmente gratuitos. También detalló la cartelera que se presentará para las familias playenses y turistas.

Exposición “Música y Teatro para todos” de Luis Rivero

El 20 de marzo será la puesta en marcha de la II edición del FIC Playa del Carmen, con la exhibición de las partituras, fotografías y audios de este músico yucateco, quien trabajó con íconos del teatro como Luis de Tavira y Raúl Zermeño, así como Guillermina Bravo, fundadora del Ballet Nacional de México.

“A través de la mirilla”, CDMX

El inicio teatral será para todos los niños y niñas de 10 años, la tarde del día 21 de marzo afuera del Teatro de la Ciudad. La Cumbancha (CDMX-Playa del Carmen) presentará “A través de la mirilla”, que se escenificó en el Festival Cervantino.

“El Rey enano”, Yucatán

Con títeres y música en vivo, “Titiretadas” contará la historia de este personaje quien retó con inteligencia y valor al rey de Uxmal. Sábado 21 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad.

“El Ramayana (pasajes desde las sombras), Yucatán

La compañía yucateca “En Boca de Lobos” pondrá en escena esta historia en la que un mono semi-divino salva al protagonista. Domingo 22 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Dirigida a todo público a partir de los 10 años.

Curso “Música y diseño sonoro para la escena”

Del lunes 23 al jueves 26 de marzo de 11 de la mañana a 4 de la tarde, el maestro Joaquín López Chaz impartirá este taller a coreógrafos, músicos, actores, actrices, bailarines, compositores musicales y directores de teatro, en la Escuela de Iniciación Artística asociada al INBAL, en la colonia Bellavista. Cupo limitado. Registro: https://acortar.link/zLTKIF

“Lo que queda de nosotros”, Campeche

“Toto” es un perrito que pierde una pata y aun así emprende un viaje lleno de aventuras. Lunes 23 de marzo a las 6 de la tarde, en el Auditorio del Centro Cultural del IMCAP. Una producción de “Dupperteatro”, originarios de Campeche.

“Diosas, guerreras y demonias”, CDMX-Japón-Indonesia

Danzas con máscaras procedentes de Japón e Indonesia, con la creación de Jéssica Gámez se presentarán el martes 24 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del IMCAP. A partir de los 12 años de edad.

“Geni, la última tentación de los dioses”, Brasil-CDMX

Geni deberá hacer un sacrificio para salvar a los habitantes de una ciudad. Inspirada en una canción de Chico Bourque, esta obra se realizará el miércoles 25 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del IMCAP. Mayores de 15 años.

Curso “Escenografías en Pop Op para la escena”, teatro de papel

Imparte Ainé Martelli y su asistente Citlalli Lobaco. Del miércoles 26 al sábado 29 de marzo de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la Escuela de Iniciación Artística asociada al INBAL. Cupo limitado. Registro: https://acortar.link/C11gxA

“Silencio sin fin”, Colombia

Una dramaturgia con temas como la depresión, el sexo, el miedo y la pasión se presentará el viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde, en el Auditorio del Centro Cultural del IMCAP. Para mayores de 12 años.

“Brujas”, Playa del Carmen

El colectivo “Tepeyac-Xcaret” contará diversas historias que van desde las Brujas de Salem, las sombras de Fausto incluyendo La Celestina. Viernes 27 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Para mayores de 15 años.

“El Bardo. Un viaje al límite de la esperanza”, Playa del Carmen.

Dirigida por la maestra Carla Pedroza, las actrices Brenda Zenil y Alejandra Hinojosa personifican a dos mujeres que se encuentran en un espacio intermedio entre la vida y la muerte. Sábado 28 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. A partir de los 14 años de edad.