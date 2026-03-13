Plan B busca reducir privilegios en congresos y regidurías: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

MANZANILLO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Plan B de la reforma electoral no contempla reducir el presupuesto destinado a los estados, sino eliminar privilegios en los congresos locales y reducir el número de regidores, con el objetivo de que los recursos permanezcan en los municipios y entidades.

La mandataria explicó que la propuesta busca recortar gastos en cargos y beneficios dentro del Poder Legislativo local, de modo que el dinero pueda destinarse a obras públicas y servicios básicos.

“Tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los congresos estatales, en el Senado y en la cantidad de regidores, y que ese recurso se quede en municipios y estados, no se lleve a la federación”, afirmó.

Reforma y alianzas políticas

Sheinbaum indicó que aún está por definirse si el llamado Plan B será aprobado en el Congreso, aunque expresó su expectativa de que avance.

“Hay temas que para nosotros son de principios, indispensables… esperamos que sea aprobado, pero vamos a esperar”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la postura de los partidos aliados, la presidenta señaló que, según reportes de la Secretaría de Gobernación de México, las mesas de diálogo han transcurrido con buen ánimo, aunque aún falta conocer si existe acuerdo de fondo.

La mandataria recordó que cuando envió la iniciativa original ya preveía que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México podrían no respaldarla, al igual que los partidos de oposición como el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Aun así, sostuvo que decidió enviar la propuesta porque había asumido ese compromiso con la ciudadanía.

Critica exposición de aliados

La presidenta también desaprobó que militantes de Morena en Oaxaca colocaran mantas exhibiendo a legisladores del PT y del PVEM que votaron contra la reforma.

“No está bien, no creo que sea algo correcto”, señaló, al considerar que no es necesario exhibir públicamente a quienes votaron en contra, ya que la ciudadanía puede evaluar las decisiones de cada partido.

Recursos para obra pública

Sheinbaum insistió en que el ahorro que se genere por la reducción de cargos y privilegios debería destinarse a obras y servicios municipales, como pavimentación, agua potable o drenaje.

Como ejemplo, mencionó que en Baja California se gastan hasta 38 millones de pesos al año por cada diputado local, mientras que en Colima el costo anual es cercano a cinco millones de pesos.

A su juicio, esos recursos podrían utilizarse para apoyar a comunidades con rezago, como San Quintín, donde existen carencias en infraestructura básica.

Analizan mover elección judicial

La mandataria también informó que su gobierno analiza posponer la elección judicial y la revocación de mandato hasta 2028, en lugar de realizarlas en 2027.

Explicó que la decisión dependerá de los costos operativos y la logística electoral, ya que el elevado número de boletas y casillas podría complicar la organización.

Para ello, dijo, se espera una opinión técnica del Instituto Nacional Electoral antes de enviar una propuesta formal al Congreso.

Defiende procesos internos de Morena

Finalmente, Sheinbaum aseguró que los lineamientos de Morena para designar coordinadoras y coordinadores en defensa de la transformación no violan la legislación electoral.

La presidenta subrayó que el partido define sus candidaturas mediante encuestas internas, por lo que consideró que estos procesos no interfieren con los tiempos oficiales de campaña.