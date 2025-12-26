Presenta Fiscalía del Estado a presunto responsable de incendio en Mahahual

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, señalado como presunto responsable de provocar un incendio en un club de playa de Mahahual, en el municipio de Othón P. Blanco, ocurrido durante la madrugada del 25 de diciembre, en plena celebración navideña.

Tras el reporte del siniestro, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros establecimientos y áreas cercanas de la zona turística.

La captura se logró mediante un operativo coordinado entre la FGE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de diversas labores de investigación que permitieron vincular al detenido con hechos que podrían constituir el delito de daños dolosos en su modalidad de incendio.

De acuerdo con información oficial, una vez reportado el incendio se activaron los protocolos de atención e investigación para identificar al probable responsable y recabar indicios que ayudaran a esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Las primeras indagatorias señalan que el siniestro se registró en un restaurante y club de playa ubicado sobre la calle Huachinango, donde el fuego se propagó con rapidez debido a los materiales de las estructuras.

Las investigaciones de campo y gabinete permitieron establecer que el ahora detenido habría prendido fuego de manera intencional a una de las palapas, lo que provocó la extensión del incendio y la destrucción de aproximadamente 250 palapas, además de causar severos daños a mobiliario, equipamiento y distintas áreas recreativas del establecimiento.

Una vez asegurado, Miguel Ángel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación jurídica conforme a los tiempos que marca la ley.