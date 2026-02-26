Se cimbra el Verde con el “Voto libre”

Comparte esta Noticia

Por Jorge A. Martínez Lugo

¿Estás con el proyecto de la Presidenta o con los intereses de Jorge Emilio/Manuel Velasco?

“Los senadores verdes hemos sido más leales con la presidenta que muchos legisladores de Morena”: sostiene Velasco, quien deja ver una fisura en la alianza.

Acorralados como nunca, Jorge Emilio y Manuel Velasco, los barones verdes, se enfrentan a una realidad inédita: el fantasma del “voto libre”, antesala de una rebelión de terciopelo que los desarma y los descoloca, en un escenario que les tomó de pronto de la forma menos esperada.

La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum afecta intereses de los dueños de los partidos aliados parásitos: Verde y PT.

Un fantasma se asoma: ¿Voto libre en la monolítica bancada verde? Estiraron la liga del chantaje tradicional que le hacían al PRIAN, encerrados en su torre de marfil, al grado que no la vieron venir, porque las formas de operar y procesar la política están cambiando.

Recordemos que de los 62 diputados federales verdes, una buena parte son guindas con camiseta verde, para evadir la sobre representación; los demás legisladores verdes, ganaron con votos guindas. Por ello el fantasma del “voto libre” del que habla el propio Manuel Velasco.

APROBACIÓN DE 80% CONTRA VERDE 7%

Acostumbrados a mandar imponiendo miedo, no se esperaban el valor de la autoridad moral de la figura presidencial con una aceptación cercana al 80% de contra un nivel de votación verde de 7%, según la reciente encuesta de El Universal.

Quisieron acorralar a la presidenta y resultaron acorralados.

“Hay muchos compañeros senadores (verdes) que quieren acompañar la reforma y yo estoy platicando con mi grupo parlamentario” reconoció un descompuesto Manuel Velasco ante la pregunta de los reporteros. Por eso Jorge Emilio mejor ni aparece en público ni acepta entrevistas; pareciera que no puede sostener un discurso.

“Todavía no hemos dicho que habrá voto libre, pero vamos a platicar con los compañeros senadores” balbuceó nervioso y a la defensiva el cacique chiapaneco Manuel Velasco, antes siempre arrogante, ahora descolocado ante un nuevo escenario, más abierto y público, menos elitista y de negociaciones cerradas, al que había estado acostumbrado.

Hasta Jorge Emilio reapareció con rostro desencajado, después de varios años operando en el anonimato. No entendieron el mensaje del beso en la mano del señorito Velasco de parte de la presidenta, el día de su toma de posesión. Les ganó la confianza y la soberbia con la que actúa en sus fincas cafetaleras de Chiapas.

La reforma electoral será un doble triunfo para el proyecto 4T de la presidenta, ya que a) la reforma no estará desdibujada, aunque tampoco es una ruptura, y b) romperá el chantaje verde.

SE FISURA LA ALIANZA ¿HASTA DÓNDE?

Por primera vez, la reforma electoral sacó a flote una fisura en la alianza 4T y los rostros de Jorge Emilio y Manuel Velasco se muestran desconcertados y a la defensiva, sin la soberbia que los caracteriza.

La grieta entre morenismo y verdismo la elevó a enfrentamiento Manuel Velasco al decir: “los senadores verdes hemos sido más leales con la presidenta que muchos legisladores de Morena…” lo que salpica al morenismo y crea un escenario de enfrentamiento que no tiene antecedente.

REPERCUSIONES EN LA SUCESIÓN

Las repercusiones en la sucesión gubernamental en Quintana Roo serán directas, pero este tema merece ser abordado en otra entrega. Usted tiene la última palabra.