Gobierno de Estefanía Mercado mantiene abierta la Galería de Arte a artistas playenses

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado, a través del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen (IMCAP), dio a conocer la Convocatoria 2026 a la comunidad artística local, para presentar sus obras que puedan ser parte de una exposición en la Galería de Arte, ubicada en el Palacio Municipal de la colonia Centro.

La Alcaldesa ha mantenido contacto permanente con los creadores playenses, quienes han tenido la puerta abierta para difundir sus propuestas artísticas a través de los eventos organizados por el Instituto, expuso el director general Ernesto Santiago Martínez Cuéllar.

“Esta invitación es para los artistas visuales y plásticos, los colectivos, artesanos y público en general, para que con su talento enriquezcan el escenario cultural playense”, expresó el funcionario.

Antes del 31 de enero de este 2026, las y los interesados deberán acceder a https://forms.gle/F2cgxLaxgr3MSN7G9, para llenar el formulario que se requiere. Previamente, el 17 de enero, de las 12 a las 19 horas, habrá una sesión de asesoría y apoyo presencial en la Galería de Arte para obtener el registro correspondiente.

El IMCAP ofrecerá el montaje, la museografía, las cédulas de obra, el reconocimiento de participación y la difusión en los canales oficiales.

Entre los requisitos figura el portafolio del artista, así como fotos de la o las obras que desea exponer y su correo electrónico con su cédula respectiva. Para cualquier duda, estará el correo electrónico galeriadearte.solidaridad@gmail.com

Durante 2025 hubo 15 exposiciones, una de las cuales fue como tema central “El manglar”, en la que participaron más de 30 artistas playenses.