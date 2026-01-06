Mara Lezama pone en operación nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- A través de un enlace nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia de prensa mañanera de este martes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del ISSSTE, Martí Batres, inauguraron la nueva Unidad de Médica Familiar en Playa del Carmen.

“En Quintana Roo estamos muy agradecidos por el apoyo que ha recibido el estado en materia de salud, durante décadas ese rubro estuvo abandonado, ahora hay una auténtica transformación” expresó Mara Lezama al destacar que el segundo piso de la Cuarta Transformación es una realidad.

Martí Batres informó que la nueva Unidad de Medicina Familiar atenderá a 14 mil derechohabientes y sustituye un Centro de Atención Familiar (CAF), fortaleciendo la capacidad resolutiva de los servicios médicos del ISSSTE en la región.

Con inversión de más de 14 millones de pesos, la Unidad se inaugura con una farmacia al 100%, con 188 claves de medicamentos, y está lista para atender de inmediato a la derechohabiencia, explicó el director general del ISSSTE.

La unidad cuenta con dos consultorios de medicina familiar, un consultorio de odontología, una sala de curaciones, farmacia, área de archivo clínico, almacén, sala de espera y estacionamiento.

Esta nueva Unidad Médica se encuentra en la Avenida Petempich entre Calle Caoba y Calle Ceiba del fraccionamiento Villamar II.