Gobierno de México activa emergencia nacional de sanidad animal por el gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se formalizó la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural determinará escalar el nivel de alerta de regional a nacional por la presencia del gusano barrenador del ganado.

La Sader ordenó la aplicación de medidas obligatorias en las ocho regiones zoosanitarias del país para contener su expansión, debido a que el gusano barrenador detectado inicialmente en el sur y centro del país representa un riesgo inminente de expansión hacia zonas ganaderas del norte consideradas libres de este.

Entre las medidas destacan restricciones estrictas a la movilización de animales susceptibles, inspecciones físicas minuciosas, tratamientos preventivos y baños insecticidas para la obtención del Certificado Zoosanitario de Movilización.

Además de acuerdo con el documento emitido en el DOF, se prohíbe trasladar animales con heridas o gusaneras, y se establecen reglas específicas para bovinos, bisontes, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves, dependiendo de si provienen de zonas afectadas. Las movilizaciones con destino a rastro quedan exceptuadas de ciertos tratamientos para evitar residuos, aunque están sujetas a monitoreo.

Debido a que el pasado 30 de noviembre la Secretaría, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó sobre un caso aislado de miasis por gusano barrenador detectado recientemente en Montemorelos, Nuevo León, en una hembra bovina procedente del sur de Veracruz.

Senasica comunicó que personal oficial atendió de inmediato la notificación y activó el protocolo para zonas libres, realizando inspecciones, toma de muestras y tratamiento del lote. El análisis técnico confirmó que la infestación ocurrió antes del arribo del animal y que no existen otros casos en la región.

La Sader determinó que el riesgo de establecimiento del gusano barrenador en Nuevo León es mínimo debido a la presencia de la mosca estéril, condiciones climáticas poco propicias para su reproducción, y la implementación inmediata de acciones de limpieza e inspección.

“En la zona se mantiene un polígono activo de liberación de mosca estéril, el cual actúa como barrera biológica que inhibe la reproducción del insecto.” informó la Secretaría.

Para reforzar la vigilancia, la autoridad desplegó personal para realizar rastreo epidemiológico en un radio de 20 kilómetros, instalar más trampas y fortalecer la coordinación con APHIS-USDA para la liberación de mosca estéril.

La dependencia informó que la medida busca prevenir la entrada y diseminación de esta plaga, así como controlarla y erradicarla conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal y su reglamento.

