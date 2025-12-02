Llaman a la gobernadora a descongelar la Ley de Periodistas

Comparte esta Noticia

La última palabra

En reunión de la Arrprech, Javier Chavez Ataxca reitera el llamado a reactivar las tres iniciativas que permanecen en el Congreso del Estado desde 2019, en materia de defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Consenso por la unidad en el gremio periodístico.

Por Jorge A. Martínez Lugo

En el marco de la 18ª Asamblea Internacional de Periodistas de la Asociación de Redactores, Reporteros y Prensa Internacional (Arrprech), el columnista Javier Chávez Ataxca reiteró el llamado en nombre del gremio periodístico de Quintana Roo a destrabar la iniciativa de ley que desde 2019 ingresó al Congreso del Estado donde se mantiene congelada.

Periodistas de Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México y Puebla, además de los países vecinos de Guatemala y El Salvador, coincidieron en señalar la falta de voluntad política para que en cada estado exista una ley que garantice un ejercicio pleno a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, asimismo, se establezca el mecanismo de protección como existe a nivel nacional.

EN 2015 SE APRUEBA

En este marco, el periodista Chávez Ataxca recordó que después de un largo camino se logró en 2015 aprobar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, que recogió lo mejor de las leyes estatales y de la nacional vigentes, misma que fue publicada en el Periódico Oficial, por lo que el siguiente paso era establecer el Mecanismo de Protección y crear las condiciones institucionales para que entrara en pleno vigor.

EN 2017 DE DEROGA

Sin embargo, como consecuencia del enfrentamiento político entre el gobernador saliente Roberto Borge y el entrante Carlos Joaquín González, la víctima fue esta ley que fue estigmatizada como “Ley Borge” por lo que el entrante mandatario PAN-PRD decidió derogarla en 2017.

PERIODISTAS TOMAN PARTIDO

Esto a su vez, generó una división entre ciertos periodistas de Cancún en el norte y de Chetumal en el sur, como con secuencia del enfrentamiento político entre Roberto Borge (hoy preso) y Carlos Joaquín y en el que algunos periodistas de Cancún tomaron partido por el gobernador entrante, donde incluso se crearon organizaciones fantasmas de periodistas para estigmatizar la “Ley Borge”.

Después de derogar dicha ley, recordemos que del 2016 al 2022, periodo de Carlos Joaquín González, se registraron cuatro asesinatos de periodistas, dos intentos de homicidio, uno de ellos torturado con violencia sexual y tres encarcelamientos con delitos fabricados, uno de ellos torturado en prisión.

Los periodistas asesinados en el gobierno de Carlos Joaquín: José Guadalupe Chan Dzib, Rubén Pat Cahuich, Javier Rodríguez Valladares y Francisco Romero Díaz “Ñana-Ñaca”. Periodistas con intento de homicidio o fabricación de delitos: Netzahualcóyotl Cordero García, Francisco Canul, Alfredo Griz Cruz (vive fuera de Quintana Roo bajo protección de mecanismo federal), Héctor Valdez Vivía bajo protección federal y de ahí fue sacado para ser procesado por fabricación de delitos y hoy sigue encarcelado en Santa Martha Acatitla.

MARA LEZAMA, PERIODISTA

Existe la esperanza de que la gobernadora Mara Lezama, en su calidad de experiodista, exprese su voluntad para descongelar dichas iniciativas y Quintana Roo cuente con la ley de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que es una de las pocas entidades que carece de esta legislación, así se planteó en el marco de las preguntas y respuestas en la conferencia impartida por Chávez Ataxca en el auditorio de la Canaco-Servytur de Chetumal.

EN 2019 SE INTENTA REPONER LA LEY

En 2019, la periodista Graciela Machuca, y los periodistas Javier Chávez Ataxca y Ángel Ramírez Hernández, presentaron la iniciativa en Oficialía de Partes del Congreso, recordó, pero hasta la fecha “no hay voluntad política; Mara Lezama podría tener esa sensibilidad al final de su mandato; la voluntad es de la gobernadora, nunca es del Congreso; lo más difícil ya está hecho; ahora hay diversas iniciativas en el propio Congreso; si se lo propone, ella es la única que podrá tener la voluntad política y reactivarla” consideró.

¿SE COCINA OTRA INICIATIVA EN CANCÚN?

Al mismo tiempo, advirtió que hay información de estarse preparando otra iniciativa de ley de periodistas en Cancún, aunque de manera cerrada, la cual podría presentarse en el Congreso, ya sea para ser aprobada en lugar de las tres que ya ingresaron o conformar otro proyecto, integrando lo mejor de cada una; hay que convocar a todos de manera abierta y construir una iniciativa consensada, aprobarla, publicarla e implementarla, propuso.

En este sentido, Chávez Ataxca hizo un llamado al gremio periodístico a dejar atrás la división generada por el pleito Borge-Joaquín y construir la unidad; dejar atrás ese divisionismo y comprender que somos una familia y que cuando se logra algo es en beneficio de todos y de un mejor ejercicio periodístico que es lo que espera la sociedad de nosotros, completó. Usted tiene la última palabra.