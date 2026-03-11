Gobierno de México pacta con Google, Meta y TikTok frenar violencia digital contra mujeres

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México firmó un acuerdo con las plataformas digitales Google, Meta y TikTok para establecer acciones coordinadas de prevención y atención de la violencia digital contra las mujeres.

El convenio busca homologar criterios para identificar contenidos ofensivos o violentos, agilizar investigaciones y facilitar la eliminación de publicaciones que difundan material íntimo o agresiones en redes sociales.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina del gobierno federal y responde a un fenómeno que ha crecido en los últimos años. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2020 y la actualidad las personas expuestas a agresiones en entornos digitales aumentaron de 16 a 18.9 millones.

Acciones preventivas y de respuesta

El acuerdo contempla un esquema de 17 medidas, de las cuales nueve están enfocadas en prevención y ocho en atención inmediata.

En esta primera fase se revisarán las estrategias actuales para fortalecer campañas informativas, mejorar los mecanismos de reporte y reforzar la coordinación entre autoridades y plataformas.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que algunos contenidos pueden retirarse de inmediato por su naturaleza —como imágenes íntimas o mensajes explícitamente violentos—, mientras que otros requieren procesos de revisión más complejos.

Por ello, el acuerdo busca acelerar los mecanismos de respuesta de las plataformas cuando se detecten publicaciones que constituyan violencia digital.

Entre las medidas se prevé que en las interfaces de las redes sociales aparezcan alertas, anuncios informativos y botones de reporte más accesibles, además de definir con mayor claridad qué contenidos constituyen violencia o delitos contra las mujeres, con base en principios constitucionales y de derechos humanos.

Protocolos en aplicaciones de transporte

La funcionaria también informó que el gobierno mantiene mesas de trabajo con aplicaciones de transporte para establecer protocolos de atención inmediata ante casos de violencia durante los viajes.

En ese contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso replicar a nivel nacional la tecnología de botones de auxilio y seguimiento en tiempo real que implementó durante su gestión como jefa de Gobierno en Ciudad de México.

El objetivo es que las aplicaciones cuenten con herramientas para compartir trayectos con familiares y conectarse directamente al número de emergencias 911 en caso de acoso o agresión.

Hernández subrayó que el convenio permitirá una colaboración más efectiva entre las plataformas y las autoridades, de modo que las conductas de violencia digital puedan derivar también en investigaciones y sanciones judiciales.

Durante la firma del acuerdo, Sheinbaum afirmó que no existe hasta ahora un convenio de este tipo en el mundo, por lo que consideró que México se coloca como pionero en la materia.