Sheinbaum desiste de demandar a Musk por insinuar nexos con el narco

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó presentar una demanda contra el empresario Elon Musk, dueño de la red social X, quien en una publicación insinuó presuntos vínculos de la mandataria con el crimen organizado.

La presidenta había señalado que su gobierno analizaba, junto con un equipo de abogados, la posibilidad de interponer una acción legal contra el propietario de la red social X (Twitter) por esos comentarios.

No obstante, durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que finalmente se decidió no proceder legalmente.

“Decidimos finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso; ya veremos, si sigue lo reevaluaremos”, afirmó.

Origen de la polémica

La controversia surgió después de que Musk compartiera una publicación en la que reaccionaba a un video de la presidenta en el que ella reiteraba que no declarará una guerra contra el narcotráfico, en contraste con la estrategia aplicada durante el gobierno de Felipe Calderón.

En ese contexto, el empresario escribió: “Sus jefes del cártel le ordenan que diga”, comentario que generó críticas y abrió la posibilidad de una demanda por parte del gobierno mexicano.

Aunque por ahora la presidenta descartó iniciar un proceso judicial, señaló que la decisión podría revisarse si continúan las declaraciones en su contra.