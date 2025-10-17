Gobierno de Playa del Carmen fortalece la ética y la transparencia con la creación del COEPCI

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Bajo la dirección de la presidenta municipal, Estefanía Mercado, el gobierno de Playa del Carmen realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos, con el objetivo de promover la ética, la rendición de cuentas, la transparencia y la legalidad en la administración pública.

La sesión, llevada a cabo en el Salón Oval del Nuevo Palacio Municipal, fue encabezada por Cristina Alcérreca Manzanero, titular del Órgano Interno de Control (OIC), quien destacó la importancia de que las acciones en materia de ética institucional se traduzcan en resultados concretos.

“La colaboración activa de los regidores y sus equipos permite que estas acciones se conviertan en hechos y no solo en palabras, como lo ha señalado la presidenta municipal Estefanía Mercado”, afirmó la funcionaria.

Durante la reunión, las y los integrantes del Comité aprobaron por unanimidad los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses (COEPCI) del municipio, así como la reforma al Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos.

Estas medidas buscan fortalecer los principios que rigen el actuar del personal del Ayuntamiento, garantizar la integridad institucional y consolidar una administración pública más transparente, responsable y cercana a la ciudadanía.

Con la creación del COEPCI, el municipio avanza en el cumplimiento de la Ley General y Estatal de Responsabilidades Administrativas, otorgando a este órgano la facultad de atender posibles casos de conflicto de interés entre servidoras y servidores públicos.

La presidenta del Comité informó que, en las próximas semanas, el Órgano Interno de Control emitirá una convocatoria abierta para integrar el nuevo comité, con la participación plural y equitativa de personal de diversas áreas del Ayuntamiento.

Finalmente, Cristina Alcérreca agradeció el compromiso de las y los integrantes del Comité y reafirmó que el gobierno de Playa del Carmen continuará impulsando acciones que fortalezcan la ética, la integridad y la legalidad, pilares fundamentales de la administración encabezada por Estefanía Mercado.