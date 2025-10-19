Gobierno de Playa del Carmen refuerza su liderazgo en seguridad en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- “Sin seguridad no hay turismo, por eso, todos los días salimos a proteger a las y los playenses, así como a quienes nos visitan, con un gran despliegue operativo que da cobertura a todo el municipio”, afirmó la presidenta municipal Estefanía Mercado.

La munícipe destacó que Playa del Carmen cuenta con 465 patrullas, incluyendo un helicóptero, para garantizar la seguridad de más de 300 mil habitantes y de los miles de visitantes que llegan cada año al destino.

“Hoy contamos con la mayor cantidad de patrullas en todo Quintana Roo y el mejor equipamiento, porque nuestra prioridad es la paz de todas y todos”, agregó.

Estefanía Mercado resaltó que este año Playa del Carmen logró una inversión superior a 1,200 millones de pesos en equipamiento y patrullas, logrando consolidarse como el municipio más seguro de Quintana Roo y convertirse, además, en un referente nacional por la inversión per cápita más alta en seguridad en la historia de los municipios del país.

Destacó que el despliegue operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, a cargo de Carlos Montesinos, cubre todo el municipio, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y el bienestar de los turistas, consolidando a Playa del Carmen como un destino seguro y confiable.

Por último, resaltó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Mara Lezama, para continuar con la construcción de paz en beneficio de las familias playenses.