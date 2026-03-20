Reportan caída de 79% en homicidios en Quintana Roo

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CANCÚN.- Durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó el informe actualizado sobre la incidencia delictiva en Quintana Roo, con corte al 28 de febrero de 2026.

En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la funcionaria destacó que la estrategia de seguridad aplicada en la entidad ha generado resultados históricos, al registrar una disminución del 79% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y febrero de 2026.

De acuerdo con los datos presentados, el estado pasó de un promedio de dos homicidios diarios a 0.43, lo que —según las autoridades— refleja el impacto de las labores de inteligencia y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Figueroa Franco señaló que febrero de 2026 se posiciona como el mes con menor incidencia delictiva en más de una década, superando registros desde 2015. En comparación con febrero de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron 67%, consolidando una tendencia sostenida a la baja.

En cuanto a los delitos de alto impacto, informó que también muestran una reducción del 36%, al pasar de un promedio diario de 9.16 casos en octubre de 2024 a 5.89 en el periodo más reciente.

Con estos resultados, autoridades federales y estatales sostienen que el modelo de seguridad implementado —basado en la atención a las causas y el fortalecimiento institucional— ha permitido avanzar en la reducción de la violencia y mejorar las condiciones de seguridad para la población en Quintana Roo.