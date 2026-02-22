Gobierno de Playa del Carmen mantiene presencia permanente en playas para prevenir delitos

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCM), mantiene presencia permanente en la franja costera del municipio para reforzar la prevención del delito y brindar atención directa a familias, visitantes y trabajadores del sector turístico.

Con patrullajes y recorridos que se realizan durante el día en playas públicas, incluidas las certificadas, la SSCM previene el delito y garantiza la seguridad de bañistas, mientras que la Policía Turística, con apoyo de la Unidad K-9, mantiene vigilancia continua en accesos y arenales, y utiliza unidades tipo Razers para ampliar la cobertura de los recorridos en toda la franja costera.

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos, recordó que esta presencia forma parte de una estrategia preventiva permanente que prioriza la vigilancia territorial, la proximidad con la ciudadanía y la atención directa en campo, con el objetivo de inhibir conductas delictivas, atender reportes de manera oportuna y fortalecer la seguridad en espacios públicos de alta afluencia.

Estas acciones no se limitan a la atención de incidentes, sino que buscan reforzar de manera continua la presencia institucional en espacios públicos. De forma complementaria, el personal desplegado en la zona orienta a la ciudadanía sobre medidas básicas de autocuidado, como mantener a la vista las pertenencias personales.

El Gobierno de Playa del Carmen reiteró que la seguridad en playas es una tarea continua que se sostiene con presencia operativa diaria y coordinación entre dependencias. Ante cualquier situación de emergencia o conducta sospechosa, se exhorta a reportar al 911 o acercarse al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la zona.