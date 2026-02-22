Servicio Secreto mata a sujeto que intentó entrar a la residencia de Trump en Florida

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que agentes asignados al dispositivo de protección del presidente Donald Trump abatieron a tiros a un joven de 20 años que presuntamente intentaba ingresar armado a la residencia del mandatario en Mar-a-Lago, en Florida.

El incidente ocurrió alrededor de la 01:30 hora local, cuando el sujeto fue detectado en la puerta norte de la propiedad “portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”, de acuerdo con un comunicado oficial.

Agentes del Servicio Secreto y un elemento de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach se enfrentaron al individuo y abrieron fuego. La corporación precisó que, al momento de los hechos, ninguna persona bajo protección se encontraba en el lugar.

Según el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, la familia del joven —originario de Carolina del Norte— lo había reportado como desaparecido días antes. Las investigaciones apuntan a que viajó hacia el sur del país y que durante el trayecto habría conseguido la escopeta; la caja del arma fue localizada en su vehículo.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre ingresó con su automóvil por la puerta norte de Mar-a-Lago cuando otro vehículo salía del complejo, momento en el que fue confrontado por los agentes. Tras el intercambio, fue declarado muerto en el lugar.

Las autoridades señalaron que se trabaja en la elaboración de un perfil psicológico y en el esclarecimiento del posible motivo de sus actos, mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias del incidente.