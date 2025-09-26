Gobierno de Playa del Carmen reafirma compromiso con locatarios del Mercado Municipal

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Autoridades municipales sostuvieron una reunión de trabajo con locatarias y locatarios del Mercado Municipal de la 10, a fin de escuchar sus observaciones sobre la reciente remodelación y dar puntual seguimiento a los detalles pendientes.

En el encuentro participaron representantes de la Dirección de Mercados y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, quienes dialogaron con los comerciantes sobre aspectos a mejorar en las instalaciones.

El subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Edgar Zapata Buenfil, destacó que toda obra cuenta con garantía y fianza para corregir cualquier detalle, responsabilidad que corresponde a la empresa constructora.

Por su parte, el director de Mercados, Jesús Antonio Pérez Ayala, reiteró el respaldo del Ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado y aseguró que cada observación será atendida para garantizar el buen funcionamiento del inmueble.

Al término de la reunión se realizó un recorrido, con el objetivo de verificar los puntos señalados y asegurar su pronta atención.