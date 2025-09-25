Normalistas de Ayotzinapa incendian camión en puerta del Campo Militar 1

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Normalistas de Ayotzinapa incendiaron un camión en las puertas del Campo Militar 1, en donde también lanzaron petardos y realizaron pintas en la reja de dicho lugar, en el marco del aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de esa escuela, ocurrida el 26 de septiembre en Iguala en el 2014.

Previamente al incendio de la unidad de carga, los padres de los 43 de Ayotzinapa llevaban a cabo llevan un mitin afuera del Campo Militar 1, en donde colocaron cartulinas con imágenes de políticos. Además de que comenzaron a realizar pintas en la fachada del sitio, ubicado sobre avenida del Conscripto.

Tanto los padres de los 43 como los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa colocaron autobuses sobre Conscripto, en donde la circulación para los automovilistas se encuentra cerrada desde aproximadamente las 12:00 horas de este jueves 25 de septiembre, a un día de que se realice la jornada más extensa de manifestaciones por la llamada “Noche de Iguala”.

Alrededor de las 13:15 horas, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México sofocó el incendio en el camión de carga, que llevaba bebidas hidratantes.

Desde el miércoles 24 de septiembre, algunos comercios aledaños a la Secretaría de Gobernación, ubicada en avenida Bucareli, han tapizado sus negocios y casas con madera ante la jornada de manifestaciones que se presentarán mañana. Hasta el monto, no hay personas detenidas por el incendio de un camión en el Campo Militar 1.

Para mañana se prevé una manifestación multitudinaria, encabezada por los padres de los 43, así como por normalistas de Ayotzinapa. La manifestación se llevará a cabo sobre avenida Paseo de la Reforma, en donde se ubica el llamado AntiMonumento por la desaparición de los estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.