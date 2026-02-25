La SCJN revoca amparo a García Cabeza de Vaca y valida orden de arresto

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la primera orden de aprehensión librada en 2021 contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas (2016-2022), por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que abre la puerta a su ejecución.

Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que revocó el amparo otorgado en 2023 por una jueza federal al ex mandatario panista, el cual impedía su detención. Aunque el sentido fue unánime, las y los ministros formularon observaciones a la metodología y argumentos del proyecto, por lo que la ponente anunció ajustes en el engrose final.

El máximo tribunal determinó que la jueza de amparo excedió los alcances del control constitucional al realizar una valoración de fondo sobre los datos de prueba, algo que corresponde a la etapa procesal penal y no a la revisión preliminar del amparo. La Corte sostuvo que para librar una orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la comisión de un delito y la probable responsabilidad del imputado.

La orden se reactivará una vez que la SCJN emita el engrose y notifique al juez de control con sede en Almoloya de Juárez, quien deberá proceder conforme a lo resuelto.

El caso se originó a partir de denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República (FGR), en las que se acusó al entonces gobernador de presuntas operaciones de lavado de dinero mediante un esquema de triangulación de recursos en contratos de obra pública, transferencias entre empresas y movimientos inmobiliarios.

En febrero de 2021, la FGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del mandatario, que fue aprobado en abril de ese año. Posteriormente se libró una primera orden de captura, la cual fue invalidada en 2022 por la Corte al considerar que se invadían facultades del Congreso de Tamaulipas mientras aún ocupaba el cargo.

Tras concluir su mandato en septiembre de 2022, la FGR obtuvo una segunda orden de aprehensión en octubre de ese año. El ex gobernador promovió un amparo que le fue concedido en noviembre de 2023; sin embargo, el asunto fue atraído por la Corte en 2025, que finalmente revocó la protección.

García Cabeza de Vaca afirmó que la SCJN perdió su autonomía y atribuyó su situación a su confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus denuncias sobre una presunta red de “huachicol fiscal”. En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que la justicia se ha convertido en un instrumento de persecución política y señaló que su proceso aún no es definitivo.