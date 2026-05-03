Puente Nichupté entra en operación y transforma la movilidad en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración del Puente Vehicular Nichupté, una de las obras más relevantes para la movilidad de Cancún, que busca reducir tiempos de traslado entre la zona urbana y la hotelera, además de fortalecer la capacidad de evacuación ante emergencias.

Durante el acto, Sheinbaum destacó que esta obra simboliza un cambio en la forma de gobernar, al asegurar que se construye con honestidad y enfoque social. Subrayó que proyectos como este reflejan una visión orientada a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.

Por su parte, Mara Lezama afirmó que el puente representa un cambio estructural para la ciudad, al facilitar el traslado diario de miles de trabajadores y mejorar la experiencia turística en uno de los destinos más importantes del país.

La obra, con una extensión de 11.2 kilómetros, fue diseñada bajo criterios ambientales para minimizar el impacto en el sistema lagunar Nichupté, incluyendo medidas como la protección de manglares y la reconexión hídrica. También incorpora tecnología inédita en el país, como el método constructivo “top down”.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el puente forma parte de una estrategia integral de desarrollo en el sureste, impulsada desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y continuada por el actual gobierno federal.

Además de mejorar la movilidad, el puente permitirá evacuaciones más rápidas en caso de huracanes, al ofrecer una nueva vía de conexión hacia la zona hotelera, considerada una de las áreas más vulnerables ante fenómenos meteorológicos.

La gobernadora reiteró que el Puente Vehicular Nichupté será gratuito y forma parte de un modelo de desarrollo orientado a reducir brechas sociales y consolidar a Cancún como una ciudad más integrada y sostenible.

Tras el corte de listón, autoridades federales y estatales dieron el banderazo de salida a una carrera social y un festival popular para celebrar la apertura de esta infraestructura.