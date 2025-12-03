Gobierno de Trump no descarta realizar redadas migratorias durante el Mundial 2026

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- La Casa Blanca no descarta realizar redadas o detenciones migratorias durante el Mundial de futbol de 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, afirmó Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo presidencial para la cita, al recalcar que toda decisión se tomará bajo el prisma de la seguridad nacional.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, dijo Giuliani en rueda de prensa en Washington previa al sorteo de grupos. Añadió que “lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad” y sostuvo que el torneo demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

Giuliani subrayó que, para el Ejecutivo, “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”. Consultado sobre la posibilidad de restringir el ingreso de aficionados extranjeros, evitó ofrecer criterios concretos y remitió a los procedimientos consulares. También recordó un anuncio previo sobre que “cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado”.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en sedes de Estados Unidos, México y Canadá, en el primer torneo con 48 selecciones y formato ampliado, de acuerdo con la FIFA.

El funcionario añadió que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”, una formulación que intenta equilibrar la protección de estadios y ciudades anfitrionas con las expectativas de un evento global que congregará a selecciones y aficionados de seis confederaciones.

El comentario se produce en un contexto de endurecimiento de controles migratorios y debate sobre la discrecionalidad de detenciones administrativas. Grupos civiles han advertido en el pasado que operativos en paralelo a eventos masivos pueden disuadir a visitantes y trabajadores temporales. La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el énfasis está en disuadir alteraciones al orden y proteger infraestructuras críticas.

Al ser preguntado sobre plazos y criterios para el otorgamiento de visados a aficionados, Giuliani dijo que se han reducido tiempos de espera en consulados de países participantes y que los europeos y Japoneses tienen exención, pero evitó comprometer garantías más allá de lo ya comunicado sobre citas priorizadas para poseedores de boletos. También mencionó que delegaciones de países bajo restricciones de viaje han obtenido exenciones limitadas para personal de equipos, algo que suele ocurrir cuando Estados anfitriones gestionan con sus cancillerías y federaciones el ingreso de planteles, árbitros, prensa acreditada y personal logístico, mientras los aficionados deben seguir los cauces ordinarios de visado.

Fuente: Excélsior