Senado avala en comisiones la semana laboral de 40 horas; se aplicará de forma gradual

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Trabajo y Previsión Social del Senado aprobaron la reforma constitucional que establece de manera gradual la semana laboral de 40 horas. El dictamen fue turnado de inmediato a la Mesa Directiva, donde quedó en primera lectura, por lo que se prevé que sea discutido y votado por el pleno en la sesión de este miércoles.

Aunque legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano habían manifestado previamente su desacuerdo, finalmente respaldaron la iniciativa presidencial en sus términos, con excepción de una modificación en materia de lenguaje incluyente. Sin embargo, dejaron claro que, una vez promulgada la reforma constitucional, deberán realizarse de inmediato los cambios correspondientes a la Ley Federal del Trabajo (LFT), sin esperar el plazo de 90 días que establece el proyecto para adecuar la legislación secundaria.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, junto con las senadoras priistas Claudia Anaya y Carolina Viggiano, así como Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtieron que el nuevo esquema podría generar afectaciones a los trabajadores, particularmente en lo relativo a las horas extras. Señalaron que al ampliarse de nueve a doce las horas adicionales permitidas, se modificaría su tratamiento fiscal.

Actualmente, las primeras nueve horas extras están exentas de impuestos para quienes perciben salario mínimo. Con el aumento a doce horas, alertaron, podría incrementarse el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y verse impactado también el reparto de utilidades. Por ello, propusieron que se establezca un régimen transitorio que precise la aplicación gradual de las nuevas disposiciones en materia de horas extraordinarias.

En el mismo sentido, el senador del PT, Gonzalo Yáñez, expresó preocupación por el impacto del nuevo esquema de horas extras y señaló que varios de los argumentos a favor de la reforma se debilitan si no se atiende este punto. No obstante, adelantó que su bancada votaría a favor del dictamen.

Por su parte, Ricardo Anaya también planteó que debió establecerse de manera explícita que la reducción de la jornada implicará dos días de descanso por semana, aunque reiteró que su grupo parlamentario respaldará la reforma por tratarse de un avance en los derechos laborales.

El senador panista Marco Cortés justificó el apoyo de su bancada al señalar que hubo diálogo con diversos sectores para alcanzar el consenso y destacó que la reducción de la jornada permitirá mayor tiempo de descanso y convivencia familiar.

Durante la reunión, la senadora Alejandra Barrales solicitó que se leyera un comunicado de sindicatos independientes, aunque el bloque mayoritario determinó que se hiciera al final de la sesión.

En defensa del proyecto, la senadora de Morena, Simey Olvera, calificó la reforma como histórica al subrayar que, 109 años después de que la Constitución estableció la semana laboral de 48 horas, México avanzará hacia una jornada de 40 horas.

El único cambio aprobado al texto original fue sustituir la palabra “menores” por “personas menores”, a propuesta de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, en concordancia con el lenguaje incluyente utilizado en la iniciativa.

El dictamen fue aprobado con 48 votos a favor y ninguno en contra, por lo que quedó listo para su discusión final en el pleno del Senado.