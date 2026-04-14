Gobierno federal alista recortes al gasto para sostener subsidio a combustibles: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el subsidio a la gasolina y el diésel, el gobierno federal alista recortes al gasto público sin afectar los programas sociales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el apoyo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representa alrededor de 5 mil millones de pesos; sin embargo, precisó que este monto se compensa parcialmente con ingresos provenientes de exportaciones y del pago de derechos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que el impacto real es cercano a 2 mil 500 millones de pesos.

Sheinbaum subrayó que el subsidio debe mantenerse, lo que implicará reforzar la política de austeridad en la administración pública.

“Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad, porque tenemos que garantizar los programas del bienestar, el apoyo a educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión”, señaló.

La presidenta indicó que su gobierno revisa de manera semanal los ingresos, egresos y proyecciones hacia el cierre de 2026, con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera.

Al ser cuestionada sobre posibles recortes, confirmó que se están reduciendo gastos operativos en distintas áreas del gobierno, aunque no detalló cuáles serán los rubros afectados.

“Estamos revisando todos los gastos. Se tienen que reducir los costos operativos del gobierno sin que esto impacte en la atención a la población”, afirmó.

Asimismo, destacó que el manejo del presupuesto se realiza con responsabilidad, priorizando el funcionamiento de los servicios públicos y el cumplimiento de los programas sociales.

Finalmente, advirtió que el subsidio a los combustibles también busca contener la inflación, la cual afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con análisis del sector financiero, los estímulos fiscales al IEPS permiten amortiguar el impacto del alza internacional en los precios de los combustibles, aunque representan un costo para las finanzas públicas al reducir la recaudación.