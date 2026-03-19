Gobierno federal impulsa relación con Alemania desde Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el Museo Maya de Cancún, al Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con quien sostendrá una reunión.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania. Posterior a ello, se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva, y el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Mientras que al Presidente de la República Federal de Alemania le acompañaron la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang Silbermann; la portavoz del Presidente Federal, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del Presidente Federal, Daniela Lerner, y el asesor de Asuntos Políticos del Presidente Federal, Christian Hannemann.

El encuentro tiene como objetivo estrechar lazos entre ambas naciones, así como abordar temas culturales, educativos y, al mismo tiempo, de comercio y de inversión.