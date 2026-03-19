Mara Lezama da la bienvenida a Claudia Sheinbaum en Quintana Roo

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CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, recibió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gira de trabajo por la entidad.

La mandataria estatal resaltó la relevancia de esta visita, en la que se contemplan anuncios relacionados con inversión, así como acciones enfocadas en el desarrollo económico y el bienestar social, especialmente en la zona maya.

A través de un mensaje, Lezama Espinosa expresó su bienvenida a la presidenta, destacando los proyectos y la visión que acompañan su recorrido por el estado, los cuales —dijo— buscan impulsar la estabilidad, el crecimiento y la prosperidad compartida en la región.

Asimismo, subrayó que esta gira incluye actividades en comunidades del interior del estado, donde se prevé reforzar iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población.

La presencia de la titular del Ejecutivo federal forma parte de los esfuerzos de coordinación entre los gobiernos estatal y federal para consolidar el desarrollo integral de Quintana Roo.