Gobierno federal iniciará reconstrucción del puente fronterizo de Subteniente López

CHETUMAL.- El Gobierno de México anunció que este lunes 9 de marzo iniciarán los trabajos de reconstrucción del puente ubicado en la comunidad fronteriza de Subteniente López, infraestructura clave para la conexión entre México y Belice.

El presidente de Coparmex Chetumal, Josué Osmany Palomo, destacó que la rehabilitación del puente, con 62 años de antigüedad, busca mejorar las condiciones de seguridad y movilidad para quienes transitan por esta zona fronteriza.

“Esta es una obra estratégica que busca fortalecer la comunicación terrestre entre México y Belice, así como mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por esta importante zona”, señaló.

De acuerdo con autoridades federales, los trabajos estarán a cargo de la empresa Puentes y Maniobras S.A., especializada en construcción de carreteras y estructuras de infraestructura. El proyecto tendrá una duración estimada de seis meses.

El puente de Subteniente López es una infraestructura histórica para el sur de Quintana Roo. Fue inaugurado en 1964 y durante décadas funcionó como uno de los principales puntos de conexión entre México y Belice, facilitando el tránsito de personas, mercancías y actividades comerciales en la frontera.

Con el paso del tiempo, la estructura comenzó a presentar deterioro significativo. Tras la apertura del Puente Internacional Chactemal, el puente de Subteniente López fue cerrado parcialmente en 2007 debido a fisuras, grietas y otros daños estructurales detectados.

Ante esta situación, el gobierno federal decidió impulsar su reconstrucción integral como parte de las acciones para mejorar la infraestructura fronteriza y fortalecer la conectividad regional en el sur del país.

El proyecto contempla la rehabilitación y construcción de diversos elementos estructurales y de seguridad, entre ellos guarniciones, parapetos y banquetas, así como la colocación de una nueva losa y un paso peatonal para facilitar el tránsito seguro de quienes cruzan la zona a pie.

También se renovará la estructura metálica del puente y se reconstruirán cabezales y pilotes, componentes clave para la estabilidad de la obra. Además, se construirán muros en los accesos y se instalará nueva señalización vial.

Las autoridades señalaron que esta intervención permitirá recuperar una infraestructura estratégica para la movilidad local y fronteriza, además de impulsar las actividades comerciales y turísticas entre México y Belice.