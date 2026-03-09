Gobierno de Estefanía Mercado fortalece protección de niñez desde práctica del deporte

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer entornos deportivos seguros y libres de violencia, el gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado llevó a cabo, a través del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la plática “Protegemos los Derechos de la Niñez desde el Deporte” dirigida a más de 50 entrenadores y entrenadoras de diversas disciplinas.

En su mensaje, Yamile Domínguez Álvarez, secretaria ejecutiva del SIPINNA Playa del Carmen, reconoció el compromiso de quienes trabajan con niñas, niños y adolescentes y destacó la importancia de fortalecer sus conocimientos sobre los derechos de la niñez.

Señaló que el deporte representa un espacio de confianza y convivencia al que acuden niñas y niños para practicar distintas disciplinas. En estos entornos, explicó, entrenadoras y entrenadores pueden identificar señales de alerta ante posibles situaciones de violencia, por lo que esta plática les brindará herramientas para detectarlas y canalizarlas oportunamente a las áreas correspondientes.

La plática estuvo a cargo de Jessica Guerrero, capacitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien destacó la relevancia de acercar este tipo de información al sector deportivo.

“Pocas veces tenemos la oportunidad de trabajar con personas que laboran en el ámbito deportivo, es muy significativo que ustedes también busquen esta información, considerando que trabajan directamente con personas menores de 18 años”, afirmó.

Durante la plática, la especialista abordó los derechos de niñas, niños y adolescentes, el marco legal que los protege, así como resoluciones relevantes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han generado cambios importantes en la atención y protección de este sector de la población.

Asimismo, se analizaron casos específicos que han marcado precedentes en la actuación institucional y se abordaron temas como la no discriminación, la participación activa de niñas, niños y adolescentes —incluyendo a quienes viven con alguna discapacidad— y la importancia de generar actividades deportivas verdaderamente inclusivas, donde puedan integrarse plenamente y no solo permanecer como espectadores.

Finalmente, destacó que esta es la primera ocasión que se realiza una plática de este tipo dirigida específicamente a personal deportivo, reafirmando el compromiso interinstitucional de garantizar lugares seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de la niñez y adolescencia.