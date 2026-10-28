Gobierno federal y Jalisco invertirán 25 mil mdp en infraestructura hídrica para Guadalajara

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos federal y de Jalisco anunciaron un paquete de infraestructura hídrica para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una inversión conjunta presentada como de 25 mil millones de pesos y obras previstas para concluir a finales de 2028.

El gobernador Pablo Lemus Navarro y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, expusieron el proyecto este miércoles durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según el desglose, la Federación aportará 14 mil 500 millones de pesos para nuevos acueductos y ampliación de infraestructura de tratamiento, mientras Jalisco destinará 10 mil 200 millones para complementar las acciones.

Entre los proyectos destacan los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar. Morales López detalló que las obras federales incluyen una conducción desde la planta de bombeo de Santa Cruz hasta el tanque del Cerro del Cuatro, el sistema Calderón-San Gaspar y la ampliación de una planta de tratamiento.

Lemus aseguró que el financiamiento no generará deuda estatal ni modificará el modelo de prestación del servicio.

“No habrá deuda, no habrá privatización ni habrá incremento en las tarifas del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara”, afirmó.

Por parte del gobierno estatal, los trabajos comprenden la recuperación de la planta potabilizadora de Miravalle, el saneamiento del canal y la presa de Las Pintas, así como la reparación y construcción de colectores para impedir que las descargas residuales contaminen otras fuentes de abastecimiento.

El mandatario también informó que la noche anterior fue recuperada la planta potabilizadora número cuatro, ubicada en Toluquilla.

Sobre la contaminación en Las Pintas, explicó que las tormentas de las últimas semanas provocaron inundaciones que rebasaron la capacidad de almacenamiento de aguas residuales y de algunas instalaciones industriales. Según su versión, parte de esas aguas llegó al canal y agravó las condiciones de contaminación.

El saneamiento de los cuerpos de agua y la rehabilitación de los sistemas de conducción y tratamiento formarán parte de la respuesta para mejorar el suministro a Guadalajara y los municipios conurbados.

Lemus propuso a Sheinbaum crear una comisión de seguimiento para supervisar la ejecución de las obras, transparentar los proyectos y vigilar el uso de los recursos.

El gobernador sostuvo que la coordinación con la Federación permitirá atender rezagos acumulados durante décadas. “Nos tocó resolver un problema de 40 años de retraso”, expresó, y agradeció a la presidenta el diálogo y la disposición para trabajar conjuntamente.